Помогите вставить глаголы по смыслу с суффиксами сь или ся 1.В жару хочется ... . 2.В воде приятно ..... . 3.Зимой на пруду весело ... на коньках. 4.Наш класс ... на экскурсию. 5.По утрам полезно ... холодной водой.

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Помогите вставить глаголы по смыслу с суффиксами сь или ся 1.В жару хочется ... . 2.В воде приятно ..... . 3.Зимой на пруду весело ... на коньках. 4.Наш класс ... на экскурсию. 5.По утрам полезно ... холодной водой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жару хочется напиться . В воде приятно купаться . Зимой на пруду весело кататься на коньках. Наш класс отправился на экскурсию. По утрам полезно умываться холодной водой
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