Найди значения сумм удобным способом. порядок действия укажи с помощью скобок. (1+4)+6
Математика
Найди значения сумм удобным способом. порядок действия укажи с помощью скобок. (1+4)+6
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1+(4+6)=1+10=11 Все легко!
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