Напишите полные и сокращенные ионные уравнения 1) серная кислота + алюминий 2) серная кислота + оксид бария
Химия
Напишите полные и сокращенные ионные уравнения 1) серная кислота + алюминий 2) серная кислота + оксид бария
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3H2SO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3H2 6H^+ + 3SO4^2- + 2Al = 2Al^3+ + 3SO4^2- + 3H2 6H^+ + 2Al = 2Al^3+ + 3H2 2) H2SO4 + BaO = BaSO4 + H2O 2H^+ + SO4^2- + BaO = BaSO4 + H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Химия
Составьте ионные уравнения 1) BaCl₂+ H₂SO₄ 2) CuSO₄+H₂S 3) CaCO₃+ CO₂+H₂O 4) Na₂SiO₃+ CO₂+H₂O 5) FeS+HCl 6) CaSO₃+HCl 7) BaCO₃+HNO₃
Математика
Русский язык
Укажите на месте каких цыфр НЕ пишется раздельно. 1.(Не) большой дом; 2.(не) красивый ??оступок; 3.(не) широкая, но глубокая река; 4.(не) ряха; 5.(...