Напишите полные и сокращенные ионные уравнения 1) серная кислота + алюминий 2) серная кислота + оксид бария

Химия
Напишите полные и сокращенные ионные уравнения 1) серная кислота + алюминий 2) серная кислота + оксид бария
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3H2SO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3H2 6H^+    +   3SO4^2-      +     2Al   =  2Al^3+     +    3SO4^2-   + 3H2 6H^+    +    2Al   =  2Al^3+    + 3H2 2)  H2SO4 + BaO  = BaSO4 + H2O 2H^+    +   SO4^2-    +   BaO    =   BaSO4   + H2O
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