20 видов Аминокислот основные !!!!
Биология
20 видов Аминокислот основные !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белки состоят из 20ти аминокислот, кол-во разнообразное. Аминокислоты бывают заменимые и незаменимые. Заменимые - это те аминокислоты, которые могут синтезироваться в нашем организме. Их мы получаем из растительной пищи. Незаменимые - это те аминокислоты, которые мы можем получить только из пищи ЖИВОТНОГО происхождения.
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