25x-26*5x+25=0lt;br /gt; помогите пожалуйста
Математика
25x-26*5x+25=0lt;br /gt; помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25x-26*5x+25=0<br/> 25x-5x=20x 20x*26+25=0<br/> 20x*51=0<br/> 20x=0<br/>:51 а дальше сам считай потому как не поняла я что значит<br/>
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