Определите падеж имен сущ. 1. без зависти2. ради сестры 3. из- за отметки 4. от книги 5. без отвертки 6. из мяса 7. о железе 8. перед уроком 9. при школе 10. по классу 11. из кабинета 12. о студенте 13. для доутора 14. на тепло...

Русский язык
Определите падеж имен сущ. 1. без зависти2. ради сестры 3. из- за отметки 4. от книги 5. без отвертки 6. из мяса 7. о железе 8. перед уроком 9. при школе 10. по классу 11. из кабинета 12. о студенте 13. для доутора 14. на тепловозе 15. без крови 16. со стены 17. перед началом 18. под лошадью 19. на сцене 20. для доктора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Р.п. 2.Р.п. 3.Р.п. 4.Р.п. 5.Р.п. 6.Р.п. 7.Пр.п. 8.Тв.п. 9.Пр.п. 10.Д.п. 11.Р.п. 12.Пр.п. 13.Р.п. 14.Пр.п. 15.Р.п. 16.Р.п. 17.Тв.п. 18.Тв.п. 19.Пр.п. 20.Р.п. 
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