Определите падеж имен сущ. 1. без зависти2. ради сестры 3. из- за отметки 4. от книги 5. без отвертки 6. из мяса 7. о железе 8. перед уроком 9. при школе 10. по классу 11. из кабинета 12. о студенте 13. для доутора 14. на тепло...

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Определите падеж имен сущ. 1. без зависти2. ради сестры 3. из- за отметки 4. от книги 5. без отвертки 6. из мяса 7. о железе 8. перед уроком 9. при школе 10. по классу 11. из кабинета 12. о студенте 13. для доутора 14. на тепловозе 15. без крови 16. со стены 17. перед началом 18. под лошадью 19. на сцене 20. для доктора

Автор: Гость