Помогите с заданием 4!! прошу прошу прошу вас

Биология
Помогите с заданием 4!! прошу прошу прошу вас
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужской - сперматозоид( знак Марса)  ♂ Женский - яйцеклетка( знак венеры)  ♀
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