27312 поделить на 48 прибавить прибавить скобку 900 отнять 669 скобка закрывается умнож??ть на скобку 8 умножить на 125 скобка закрывается отнять 306 умножить на 580

Математика
27312 поделить на 48 прибавить прибавить скобку 900 отнять 669 скобка закрывается умнож??ть на скобку 8 умножить на 125 скобка закрывается отнять 306 умножить на 580
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот. Надеюсь, все понятно :)
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