Город от которого начет отсчет часовых поясов
География
Город от которого начет отсчет часовых поясов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лондон. Отсчёт с Гринвичского Мередиана.
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