Эссе по теме постернак мой любимый писатель, кратко

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.Л. Пастернак в своем творчестве отразил многие события XX века. Судьба его, так же как и судьба многих поэтов этого поколения, складывалась очень тяжело. Ему пришлось пережить взлеты и падения, победы и поражения. Поэтому, может быть, для Пастернака творчество стало спасением и выходом, может быть, даже бегством от окружавшей его советской действительности. Он подчеркивает необходимость непрерывной напряженной работы сердца и ума для каждого художника. Не спи, не спи, работай, Не прерывай труда, Не спи, борись с дремотой, Как летчик, как звезда. Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну. Ты — времени заложник У вечности в плену. В 1913 году в созданном несколькими молодыми людьми издательстве “Лирика” на началах складчины вышел альманах, в котором напечатаны пять его стихотворений. Первым из них Пастернак неизменно потом открывал свои сборники: Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, Пока грохочущая слякоть Весною черною горит. За это лето он написал стихотворения первой своей книги, и к новому, 1914 году, она вышла в том же издании под названием “Близнец в тучах”. К концу 1916 года вышла в свет вторая книга стихотворений Пастернака “Поверх барьеров”. Узнав о февральской революции, Пастернак вернулся в Москву. Написанная революционным летом 1917 года книга лирики “Сестра моя —жизнь” поставила Пастернака в ряд первых литературных имен того времени. Творческий подъем 1917—1918 годов дал возможность как бы по инерции написать следующую книгу стихов — “Темы и вариации”, но эта книга, упрочив его имя, однако, означала для автора душевный спад, стала для него объектом недовольства собой. Постепенно Пастернак свыкается с мыслью, что в такие времена лирическая поэзия становится безнравственной и поэт может существовать, лишь сознавая свой долг, жертвуя своей прижизненной судьбой, временем ради вечного: Мы были людьми. Мы эпохи. Нас сбило, и мчит в караване, Как тундру под тендера вздохи И поршней и шпал... Пастернак обращается к историческим сюжетам революции 1905 года, к легендарной фигуре лейтенанта Шмидта. Появляется поэма “Лейтенант Шмидт”. Стихи, посвященные людям, чьи судьбы тогда соприкасались с судьбой поэта и были ему небезразличны (Брюсову, Ахматовой, Цветаевой, Мейерхольду), вместе с некоторыми другими, написанными в это десятилетие, Пастернак объединил с ранними сборниками и составил сборник “Поверх барьеров”. Итоговыми работами этого времени стали поэмы “Спекторский” и “Охранная грамота”, в которых Пастернак изложил свои взгляды на внутреннюю суть искусства и его значение в истории человеческого общества. С начала 30-х годов Пастернак принимал активное участие в Союзе писателей и выступил с речью На первом его съезде. В это время о нем много писали, он надеялся быть общественно полезным. С осени 1936 года тон печати по отношению к Пастернаку резко переменился: Поезд ушел. Насыпь черна. Где я дорогу впотьмах раздобуду? Радость победы в войне возрождала надежды на долгожданное обновление общества. Радостные предвестия свободы оказались ложными. Но и в их свете Пастернак начал писать роман “Доктор Живаго”, работа над которым заняла целое десятилетие. Однако К. Симонов, редактор “Нового мира”, отказался печатать роман; его издание на родине было запрещено более 30 лет. Прошло 30 лет двусмысленного замалчивания романа “Доктор Живаго”. Он наконец издан; печатается массовыми тиражами, о которых автор не мог и мечтать, стихи и проза Пастернака. Его читают, о нем много говорят и пишут. И все-таки, на мой взгляд, лучшими в творчестве Б. Пастернака являются стихи и переводы.