2x^3 + x^3 2x + x^2 x - 2x^4
Алгебра
2x^3 + x^3 2x + x^2 x - 2x^4
Ответ(ы):
Гость:
2х^3+х^3 = 3х^6 2x + x^2=х^4 х- 2х^4=-х^4
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