AlCl3,Cr3O3,H2so3,Ca(OH)2,Li2O,Na2So4,Pb(OH)2,HCL выпишете отдельно формулы оксидов , оснований , кислот и солей, и дайте им названия . срочно нужно сделать!

Химия

AlCl3,Cr3O3,H2so3,Ca(OH)2,Li2O,Na2So4,Pb(OH)2,HCL выпишете отдельно формулы оксидов , оснований , кислот и солей, и дайте им названия . срочно нужно сделать!

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