AlCl3,Cr3O3,H2so3,Ca(OH)2,Li2O,Na2So4,Pb(OH)2,HCL выпишете отдельно формулы оксидов , оснований , кислот и солей, и дайте им названия . срочно нужно сделать!

Химия
AlCl3,Cr3O3,H2so3,Ca(OH)2,Li2O,Na2So4,Pb(OH)2,HCL выпишете отдельно формулы оксидов , оснований , кислот и солей, и дайте им названия . срочно нужно сделать!
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Ответ(ы):
Гость:
Оксиды: Cr2O3(Cr3O3-такого вещества не существует)-оксид хрома(lll) Li2O-оксид лития Основние: Ca(OH)2 -гидроксид кальция Pb(OH)2-гидроксид свинца Кислоты: H2SO3- сернистая кислота HCL-соляная кислота Соли: AlCl3-хлорид алюминия Na2SО4-сульфат натрия
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