До обеда выгрузили 7/10 зерна находившегося в товарном вагоне Сколько тонн зерна было в вагоне если выгрузили 42 т?

Математика

До обеда выгрузили 7/10 зерна находившегося в товарном вагоне Сколько тонн зерна было в вагоне если выгрузили 42 т?

Автор: Гость