До обеда выгрузили 7/10 зерна находившегося в товарном вагоне Сколько тонн зерна было в вагоне если выгрузили 42 т?
Математика
До обеда выгрузили 7/10 зерна находившегося в товарном вагоне Сколько тонн зерна было в вагоне если выгрузили 42 т?
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