Заранье спс дою 15 балов напишите рассуждение какой школьный предмет вам нравитьс?? и почему ?
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Заранье спс дою 15 балов напишите рассуждение какой школьный предмет вам нравитьс?? и почему ?
Ответ(ы):
Гость:
Мой(ВАШ)любимый предмет (например Математика).Она интересная и полезная.Она развивает мои мозги.Я очень хорошо в ней разбираюсь.И хорошо отвечаю на любой вопрос по ней.
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