Произведение где у героев небыло согласия

Литература
Произведение где у героев небыло согласия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лебедь рак и щука басня Крылова там так и начинается когда в товарищах согласия нет на лад их дело не пойдёт и выйдет из него ни дело только мука
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