Помогите, пожалуйста :с 11*(x-1)-7*x=6
Алгебра
Помогите, пожалуйста :с 11*(x-1)-7*x=6
Ответ(ы):
Гость:
11(х-1)-7х=6 Решение 11х-11-7х=6 11х-7х=6+11 4х=17 х=4,25
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