(3/4)2 как это сделать

Гость: Гость:

3 делим на 4, а затем то, что получилось умножаем на два. Получается: 3/4 переводим в десятичную дробь. 3/4=0,75. Теперь это умножаем на 2. 0,75*2=1,5 Или можно просто одной дробью: 3*2/4=1,5