(3/4)2 как это сделать
Математика
(3/4)2 как это сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 делим на 4, а затем то, что получилось умножаем на два. Получается: 3/4 переводим в десятичную дробь. 3/4=0,75. Теперь это умножаем на 2. 0,75*2=1,5 Или можно просто одной дробью: 3*2/4=1,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Агрессия- это деструктивное поведение, которое противоречит ...... и наносит....... нужно вставить пропущенные слова
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! 5 мини текстов со стилями речи (разговорный, научный, офици??льно-деловой, публицистический и художественный). Текст долже...
Информатика
Помогите, пожалуйста, ответить. Буду чрезмерно благодарен. Есть ли ошибка в использовании знака присвоения ":=" в представленном фрагменте програ...