(3/4)2 как это сделать

Математика
(3/4)2 как это сделать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 делим на 4, а затем то, что получилось умножаем на два. Получается: 3/4 переводим в десятичную дробь. 3/4=0,75. Теперь это умножаем на 2. 0,75*2=1,5 Или можно просто одной дробью:  3*2/4=1,5
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