Помогите пожалуйста.!!!! ЗАВТРА СРОЧНО НАДО 1)Внутренние воды США и Канады!!!!

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Канада: По богатству поверхностными водами континент занимает 3-е место после Южной Америки и Евразии. Здесь много полноводных рек, озер, горных и покровных ледников, подземных вод. Большая часть рек относится к бассейнам Ледовитого И Атлантического океанов, имеет дождевое и смешанное питание. Самая большая река Северной Америки - Миссисипи с притоком Миссури. Это одна из самых длинных рек на Земле и самая водоносная река континента. Огромную водную систему образуют Великие озера и река Св. Лаврентия, которая соединяет их с Атлантическим океаном. На реке Ниагара, соединяющей озера Эри и Онтарио, расположен Ниагарский водопад (высота 50 м, ширина более 1 км) . Самая большая река равнин Канады - Макензи, большую часть года скованная льдом. Речная сеть равнин Канады сравнительно молодая, так как формировалась уже после оледенения. На юге равнин речная сеть сложилась до оледенения, поэтому долины рек хорошо разработаны, имеют много терас. В Тихий океан текут стремительные и в основном короткие реки. Наиболее крупные из них - Колумбия и Колорадо, различающиеся питанием и режимом, так как находятся в различных климатических поясах. В Кордильерах много озер вулканического и ледникового происхождения, самое крупное из них - Большое Соленое. США: Реки относятся к бассейнам впадающих в Тихий океан. Миссисипи (с притоком Миссури) — одна из самых длинных речных систем планеты — протянулась на 6 420 км. На границе с Канадой находятся Великие озёра — Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио.