((33667*42-29667*42)/168+214*302-94)/151 надо описать каждый шаг

Математика
((33667*42-29667*42)/168+214*302-94)/151 надо описать каждый шаг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)42*(33667-29667)=42*4000=168000 2)168000/168=1000 3)214*302=64628 4)1000+64628=65628 5)65628-94=65534 6)65534/151=434
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