((33667*42-29667*42)/168+214*302-94)/151 надо описать каждый шаг
Математика
((33667*42-29667*42)/168+214*302-94)/151 надо описать каждый шаг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)42*(33667-29667)=42*4000=168000 2)168000/168=1000 3)214*302=64628 4)1000+64628=65628 5)65628-94=65534 6)65534/151=434
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите периметр прямоугольника ABCD,если биссектриса угла A делит сторону: a) BC на о??резки 45,6 см и 7,85 см; б) DC на отрезки 2,7 дм и 4,5 дм. ...
Русский язык
Скажите одним словом: 1)Наименьшая значимая часть слова. 2)Главная значимая част?? слова, в которой заключено обшее значение всех однокоренных ...
Английский язык