Что собой представляет наследственное вещество бактерий.

Биология
Что собой представляет наследственное вещество бактерий.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наследственный аппарат бактерий представлен одной хромосомой, которая представляет собой молекулу ДНК, она спирализована и свернута в кольцо! (ДНК)--- Дезоксирибонуклеи́новая кислота
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