42) В первую строчку впиши словарное слово в форме ед.ч. Р.п. Подчеркни в нём буквы, н??писание которых надо запомнить .Встать пропущенные буквы.Найди в тексте глаголы.Над ними укажи спряжение.

Русский язык

42) В первую строчку впиши словарное слово в форме ед.ч. Р.п. Подчеркни в нём буквы, н??писание которых надо запомнить .Встать пропущенные буквы.Найди в тексте глаголы.Над ними укажи спряжение.

Автор: Гость