42) В первую строчку впиши словарное слово в форме ед.ч. Р.п. Подчеркни в нём буквы, н??писание которых надо запомнить .Встать пропущенные буквы.Найди в тексте глаголы.Над ними укажи спряжение.

Русский язык
42) В первую строчку впиши словарное слово в форме ед.ч. Р.п. Подчеркни в нём буквы, н??писание которых надо запомнить .Встать пропущенные буквы.Найди в тексте глаголы.Над ними укажи спряжение.
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Гость:
Упражнения нету ,текста тоже
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