Какие из представленных ниже исторических терминов относятся к придворным чинам Московского княжества: 1 стольник 2 тиун 3 кравчий 4 постельничий 5 воевода 6 огнищанин

История

Какие из представленных ниже исторических терминов относятся к придворным чинам Московского княжества: 1 стольник 2 тиун 3 кравчий 4 постельничий 5 воевода 6 огнищанин

Автор: Гость