Треугольник ABC равнобедренный, ВD- высота треугольника. Длинна BD на 1 см больше длинны AD и на 1 см меньше длинны отрезка AB . Периметр треугольника ABD = 12 см. Найдите длинну отрезка BD
Геометрия
Треугольник ABC равнобедренный, ВD- высота треугольника. Длинна BD на 1 см больше длинны AD и на 1 см меньше длинны отрезка AB . Периметр треугольника ABD = 12 см. Найдите длинну отрезка BD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х+1+х-1=12 3х=12 х=4см высота ВД 4+1=5 АВ 4-1=3 АД (4+5+3)×2=периметр АВС
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