Треугольник ABC равнобедренный, ВD- высота треугольника. Длинна BD на 1 см больше длинны AD и на 1 см меньше длинны отрезка AB . Периметр треугольника ABD = 12 см. Найдите длинну отрезка BD

Геометрия

Треугольник ABC равнобедренный, ВD- высота треугольника. Длинна BD на 1 см больше длинны AD и на 1 см меньше длинны отрезка AB . Периметр треугольника ABD = 12 см. Найдите длинну отрезка BD

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