Переведите вопрос и ответье на казахском с переводом:Қалғандары не істеді?Өздері дайындаған тағамдары қандай болды?Өздерің асты қалай дайындайсындар?
Қазақ тiлi
Переведите вопрос и ответье на казахском с переводом:Қалғандары не істеді?Өздері дайындаған тағамдары қандай болды?Өздерің асты қалай дайындайсындар?
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