Переведите вопрос и ответье на казахском с переводом:Қалғандары не істеді?Өздері дайындаған тағамдары қандай болды?Өздерің асты қалай дайындайсындар?

Қазақ тiлi

Переведите вопрос и ответье на казахском с переводом:Қалғандары не істеді?Өздері дайындаған тағамдары қандай болды?Өздерің асты қалай дайындайсындар?

Автор: Гость