Как решить уравнения x*(x+13)=140
Математика
Как решить уравнения x*(x+13)=140
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+13x=140 x^2+13x-140=0 А дальше просто решай квадратное уравнение
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