Ответьте пож почему когда спрашиваешь тут большинство людей отвечают не понятно , очень кратко и пишут совсем не то что надо даже если напишешь большими буквами то что тебе надо
Литература
Ответьте пож почему когда спрашиваешь тут большинство людей отвечают не понятно , очень кратко и пишут совсем не то что надо даже если напишешь большими буквами то что тебе надо
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Гость:
Потому что они хотят получить баллы
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