Ответьте пож почему когда спрашиваешь тут большинство людей отвечают не понятно , очень кратко и пишут совсем не то что надо даже если напишешь большими буквами то что тебе надо

Литература

Ответьте пож почему когда спрашиваешь тут большинство людей отвечают не понятно , очень кратко и пишут совсем не то что надо даже если напишешь большими буквами то что тебе надо

Автор: Гость