Какую пару чисел нужна вписать в равенство,чтобы оно стало верным 805см=...м...см? А)80,5 В)8,50 С)8,5
Математика
Какую пару чисел нужна вписать в равенство,чтобы оно стало верным 805см=...м...см? А)80,5 В)8,50 С)8,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C 8 5 ,,,,,,,,,,,,,sues,,,,,,,
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