Помогите мне решить примеры 8374+59236 70*4680 2875*6 400200-84017 3502*90 385214-59196
Математика
Помогите мне решить примеры 8374+59236 70*4680 2875*6 400200-84017 3502*90 385214-59196
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8374+59236=67610 70*4680=322600 2875*6=17250 400200-84017=316183 3502*90=255180 385214-59196=326018
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