45-6x+7x=68 456789067654356789

Математика
45-6x+7x=68 456789067654356789
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=68456789067654356789-45
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