Места во Франции,связанные с историческим прошлым Украины и России
История
Места во Франции,связанные с историческим прошлым Украины и России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это может быть участок западного фронта, на который в 1916-м году прибыл русский корпус.
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