Назовите битву первой мировой войны ,в ходе которой германское командование впер??ые применило химическое оружие,К чему это привело назовите наступательную операцию англо-французских войск , в ходе которой впервые были применен...

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1. Германия применила химическое оружие - газ - в апреле 1915 года. Это было сделано в Бельгии, в районе города Ипра, поэтому газ получил название "иприт". Этот шаг привел к многочисленным жертвам со стороны войск Антанты и нарушению Германией требований Гаагской конференции. 2 Английские войска применили танки в 1916 году в битве на реке Сомме. Танки не имели стратегического успеха, но очень сильно воздействовали на психологическое состояние германских солдат.