5 6 7 упражнение помогите 8 класс
Химия
5 6 7 упражнение помогите 8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6. 2K+Cl2=2KCl 2Ba+O2=2BaO 2Ag+S=Ag2S 4Al+3Cl2=2AlCl3 4P+5O2=2P2O5 7. 2Zn+O2=2ZnO 2Ca+o2=2CaO 4Cr+3O2=2Cr2O3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Физика
Решите задачу: За сколько времени плывущий по течению реки плот пройдет 15км , если скорость течения 0,5 метров в секунду? решите эту задачу вот п...
Математика
Фермеры из деревни Уткино положили приготовленный творог в 4 фляги, по 22 кг творог?? в каждую флягу. Сметаны они приготовили столько же, сколько ...