5 6 7 упражнение помогите 8 класс

Химия
5 6 7 упражнение помогите 8 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6. 2K+Cl2=2KCl     2Ba+O2=2BaO     2Ag+S=Ag2S     4Al+3Cl2=2AlCl3     4P+5O2=2P2O5 7. 2Zn+O2=2ZnO     2Ca+o2=2CaO     4Cr+3O2=2Cr2O3
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