5 6 и 7 подалуйсто. побыстрее много балов даю

Химия
5 6 и 7 подалуйсто. побыстрее много балов даю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. 1. H2 + Br2 = 2HBr  2. HBr + KOH = KBr + H2O  3. 2KBr +Cl2 = 2KCl + Br2  4. Br2 + 2K = 2KBr  5. KBr + AgNO3 = KNO3 + AgBr 7. а) Na2O + N2O5 = 2NaNO3
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