5 примеров комплексов суши и 5 примеров комплексов океана?

Гость: Гость:

Суши : 1)рельеф и горные породы, 2)климат, 3)воздушные массы, 4)растения, 5)животные, 6)почва. Океанов: 1)вода с раств. в ней газами, 2)растения, 3)животные, 4)горные породы, 5)рельеф дна