5 примеров комплексов суши и 5 примеров комплексов океана?
География
5 примеров комплексов суши и 5 примеров комплексов океана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суши : 1)рельеф и горные породы, 2)климат, 3)воздушные массы, 4)растения, 5)животные, 6)почва. Океанов: 1)вода с раств. в ней газами, 2)растения, 3)животные, 4)горные породы, 5)рельеф дна
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