-6:(-4). 2,5:(-2/3) .выполните деление. (-2)*(-6)-(-8):4 найдите значение выражения. 3/8х=-7*11.уравнение . со всеми подробностями пожалуйста

Математика
-6:(-4). 2,5:(-2/3) .выполните деление. (-2)*(-6)-(-8):4 найдите значение выражения. 3/8х=-7*11.уравнение . со всеми подробностями пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6/-4=1,5 2,5=2 и 5/10  -8/4=-2     (-2)*(-6)-(-8)/4=-12- (-8/4)=-12-(-2)=-12+2=-10 3/8х=-7*11    3/8х=-77  3х/8=-77   3х=77*8  3х=-616  х=-616/3  х==205 и 1/3 или при переводе в десятичную дробь и округлении до десятых =205,3
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