63 000 квадратных см= сколько это квадратных дм

Математика
63 000 квадратных см= сколько это квадратных дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм = 10 см 1дм² = 10см * 10см = 100 см² 63 000см² :100 =630 дм²
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