6х+24=3-2х 7,1-х=5,9-3х 4(х-8)=6х-4 Помогите с:
Алгебра
6х+24=3-2х 7,1-х=5,9-3х 4(х-8)=6х-4 Помогите с:
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Гость:
1)4 лв вльв лв вльв лвлв
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