Воот , решите пож-та хотя бы 5 заданий.
Алгебра
Воот , решите пож-та хотя бы 5 заданий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1.6 10,5/1.5=7; 1.1.7 2.7/1.8=1.5 1.1.8 2.7/1.5=1.8 1.1.9 18.8/9.4=2 1.1.10 13.76/6.4=2.15 1.1.11 17/20
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