Что такое источник права? Какие их виды вам известны? Является ли источником права: -трудовой договор гражданина Петрова с фирмой N; - приговор суда по делу Котова; -Указ Президента РФ"Об усилении борьбы с преступностью"?

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источник права - — способ, с помощью которого закрепляются (находят внешнее выражение) нормы права. В настоящее время наиболее известны следующие виды источников права:правовой обычай; нормативный правовой акт;юридический прецедент; договор нормативного содержания;юридическая наука (доктрины и идеи). 1- нет, так как это индивидуальный акт 2- нет, в связи с тем что в романо- германской правовой системе юридический прецедент не является источником права( а в англосаксонской является) 3- да, так как это НПА