Диагональ ромба образует с его стороной углы, один из которых на 30 градусов меньше другого. Найдите углы ромба.

Геометрия
Диагональ ромба образует с его стороной углы, один из которых на 30 градусов меньше другого. Найдите углы ромба.
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