Капище Владимира в Киеве. В каком году построено?

История
Капище Владимира в Киеве. В каком году построено?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 980 году Пожалуйста
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