У человека доминантный ген R вызывает аномалию развития скелета - изменение косте?? черепа и редукцию ключиц. женщина с нормальным строением скелета (ген r) поженилась с мужем с указанной аномалией. Ребенок от этого брака имел ...
Биология
У человека доминантный ген R вызывает аномалию развития скелета - изменение косте?? черепа и редукцию ключиц. женщина с нормальным строением скелета (ген r) поженилась с мужем с указанной аномалией. Ребенок от этого брака имел нормальное строение скелета. Как по фенотипу ребенка определить генотип его отца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. ген определяется двумя аллелями, а ребенок родился здоровым, то у отца один аллель был рецессивен,т.е. его генотип Rr. у матери rr,т.к. она здорова.
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