У человека доминантный ген R вызывает аномалию развития скелета - изменение косте?? черепа и редукцию ключиц. женщина с нормальным строением скелета (ген r) поженилась с мужем с указанной аномалией. Ребенок от этого брака имел ...

Биология

У человека доминантный ген R вызывает аномалию развития скелета - изменение косте?? черепа и редукцию ключиц. женщина с нормальным строением скелета (ген r) поженилась с мужем с указанной аномалией. Ребенок от этого брака имел нормальное строение скелета. Как по фенотипу ребенка определить генотип его отца?

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