74:?=8 (ост. ?) как правельно делать?
Математика
74:?=8 (ост. ?) как правельно делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74:9=8,2(я не очень поняла задание так что как поняла так сделала)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Пользуясь таблицами плотности 2- 4 ,определите ,тела из каких металлов будут плавать в ртути , а какие - тонуть.
Обществознание
Геометрия
Основание прямой призмы- прямоугольный треугольник с гипотенузой 5 см и катетом 4 ??м. Найдите площадь боковой поверхности,если грань содержащая на...