74:?=8 (ост. ?) как правельно делать?

Математика
74:?=8 (ост. ?) как правельно делать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74:9=8,2(я не очень поняла задание так что как поняла так сделала)
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