8 9 10 2 рівень 3 рівень БУДЬ ЛАСКА!

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8 9 10 2 рівень 3 рівень БУДЬ ЛАСКА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8. Б 9. Г, Д 10. Б ІІ рівень 1.У одній із приповідок Соломон зазначив: "......" 2. "Щоб спізнати людину, - писав Фейєрбах, - треба її полюбити 3. "...."- знову повторює хлопчик і додає, - "....!" 4."....", -  питає дівчина вродлива
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