Верно ли, что 0,0025 lt; 0,00249 ?
Математика
Верно ли, что 0,0025 lt; 0,00249 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.0025 и 0.00249, это тоже самое что 25/10000 и 24.9/10000 или 25 и 24.9 а т.к. 25>24.9 то 0.0025>0.00249 значит ответ: не верно
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