80:60какой ост 95:30какой ост 274:5 832:7 607:8 809:9
Математика
80:60какой ост 95:30какой ост 274:5 832:7 607:8 809:9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:60=1 остаток 20 95:30=3 остаток 5 274:5=54 остаток 4 832:7=118 остаток 6 607:8=75 остаток 7 809:9=89 остаток 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Русский язык
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ!!!! Составьте предложения со словами: ұлы мұра, шертпелі аспап, ыспалы ас??ап, үрмелі аспап, ұрмалы-сілкімелі аспап, ұлттық болмыс, тылс...
Русский язык