81упражнение Пожалуйста сделайте Заранее спасибо
Русский язык
81упражнение Пожалуйста сделайте Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запомни: 1 спряжение окончания -ут, -ют; 2 спряжение -ат, -ят; а чтобы узнать надо поставить глаголы в 3 л. мн.ч, то есть ОНИ. ОНИ что делают?: учАТ, кормЯТ, одеваЮТ, дышУТ, обижаЮТ и так дале
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