Экономическое развитие стран Западной Европы 19-начало 20века?

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Европа в конце 19 - начале 20 века К 60-70-м годам 19 века в Европе заканчивается содрогавший несколько десятилетий период национально-освободительных движений и революций. Несмотря на поражение некоторых выступлений по всей Европе прокатывается волна борьбы за устранение феодальных пережитков, национальную независимость. Мир, наступивший в странах Европы,дал толчок их политическому и социальному развитию. Особое место в государственной и общественной жизни заняла буржуазия. Начавшаяся индустриализация обеспечила выход из экономического кризиса и демографический рост населения Европы. Политическое развитие стран Европы в конце 19 - начале 20 векаК 70-м гг. завершаются национально-освободительные движения и революции в Западной Европе. Здесь сложились буржуазные национальные государства в форме конституционных монархий или республик. Стал преобладать эволюционный характер социально-политического развития. Формировалась парламентская система на двух- или многопартийной основе. Парламентская трибуна давала возможность заявить о требованиях и запросах широких слоев населения. Утверждалось гражданское общество с его знанием принципов права и управления, автономностью мышления. В политической жизни возрастала роль промышленной буржуазии, заинтересованной в покровительстве сильного государства для охраны ее собственности. Она поставила на службу государственный аппарат, партии, союзы предпринимателей, другие подсобные организации. В Англии действовали режим парламентской монархии и двухпартийная система. У власти поочередно сменялись либералы и консерваторы. Усилились исполнительная власть и ее административный аппарат в лице кабинета министров. Во Франции в 1870 г. установился республиканский строй, однако позиции монархистов еще были сильны. Французская буржуазия, побуждаемая демократическими слоями, повела длительную борьбу за упрочение республики. В 1875 г. была принята конституция Третьей республики, предусматривавшая создание двухпалатного парламента. Главой государства объявлялся президент, избираемый палатами парламента. Он обладал большими полномочиями. В борьбе за утверждение республики и ее демократизацию Франция пережила в конце XIX в. несколько серьезных политических кризисов. В Германии в 1871 г. была принята конституция, по которой исполнительная и частично законодательная власть сконцентрировалась в руках императора. Высшим представительным органом являлся рейхстаг, избираемый на основе всеобщего избирательного права. Законы, принимаемые нижней палатой парламента, подлежали утверждению в верхней палате и императором. Он назначал канцлера — союзного министра, ответственного только перед ним. В Пруссии сохранялся трехклассный избирательный закон на выборах в местный ландтаг. В Италии утвердилась буржуазная монархия. Законодательная власть принадлежала королю и парламенту, состоявшему из сената и палаты представителей. Король назначал и смещал высших должностных лиц государства, имел право роспуска парламента. Избирательное право получил крайне узкий слой имущих классов. Обострение социальных противоречий, рост массового движения вынудили правящие круги многих западных стран пойти на демократизацию политического строя, главным образом по пути расширения избирательных прав. В Англии реформа избирательного права 80-х гг. увеличила число избирателей в парламент за счет мелкой буржуазии и верхушки рабочего класса. Реформа избирательного права в Италии (1882) предоставила право голоса средним и даже мелким собственникам. В Германии велась настойчивая борьба демократических сил за отмену трехклассной избирательной системы в Пруссии. В начале XX в. к власти пришли политики новой формации, осознававшие необходимость применения новых методов руководства обществом. Они приступили к проведению реформ в социальных отношениях. Буржуазный реформизм проявился главным образом на почве либерализма, захватившего в период утверждения индустриального общества главенствующие позиции. Политические лидеры либеральной ориентации во Франции (Э. Комб, радикалы), Италии (Дж. Джолитти), в Англии (Д. Ллойд Джордж) провели некоторые реформы с целью снижения социальной напряженности. В Германии, где либерализм был слабее, но потребность в реформах ощущалась, реформизм был реализован на консервативной основе. Его проводником выступил имперский канцлер Б. фон Бюлов. Социальная структура стран Европы в конце 19 - начале 20 векаВ ходе индустриализации изменялась социальная структура европейского общества. В результате соединения промышленной и банковской деятельности сложилась финансовая аристократия, включавшая узкий круг лиц и семейств. Она составила элиту западного общества.