А) Запишите пары слов. По какому принципу они составлены? б) Выполните звукобукве??ный разбор любой пары слов.Сравните количество звуков и букв. жужжит- дрожит , суббота- работа, классный - красный, группа -крупа, грамматика ...

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Жужжит[ж у ж и т] ж[ж] - согл.,твёрд.,звонк.,парный[ш]. у[у]-гласн.,безударн. ж }[ж]-согл.,твёрд.,звонк.,парн. ж и[и]-гласн.,ударн. т[т]-согл.,твёрд.,глух.,парн.[д]. ______________________________ 5 звуков, 6 букв, 2 слога.