А) Запишите пары слов. По какому принципу они составлены? б) Выполните звукобукве??ный разбор любой пары слов.Сравните количество звуков и букв. жужжит- дрожит , суббота- работа, классный - красный, группа -крупа, грамматика ...
Русский язык
А) Запишите пары слов. По какому принципу они составлены? б) Выполните звукобукве??ный разбор любой пары слов.Сравните количество звуков и букв. жужжит- дрожит , суббота- работа, классный - красный, группа -крупа, грамматика - математика, Анна- Аня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жужжит[ж у ж и т] ж[ж] - согл.,твёрд.,звонк.,парный[ш]. у[у]-гласн.,безударн. ж }[ж]-согл.,твёрд.,звонк.,парн. ж и[и]-гласн.,ударн. т[т]-согл.,твёрд.,глух.,парн.[д]. ______________________________ 5 звуков, 6 букв, 2 слога.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Змей Горыныч спешил на праздник и хотел надеть шапочки одного цвета на все 3 голо??ы. Шапочки хранились в тёмной кладовке: 3 синие, 3 зелёные и...
Геометрия
Математика
Решение задачи мама Миша шел в школу 10 минут со скоростью 40 метров в минуту а потом 5 минут бежал со скоростью 7 минут какой путь проделал Миша з...