Беларуский язык срочно надо.

Беларуская мова
Беларуский язык срочно надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да азярца, у азярцы, на дне, над азярцом, чайку, на месцы, крыламi, хвiлiну, вады, дзюбы, рыбку. Дзейнiк : "чайка", "птушка".
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